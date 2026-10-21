Kara UOKIK 400 tys. PLN dla propagatorów iGenius. Konkretne nazwiska.
Szybkie zarobki, finansowa niezależność i atrakcyjny styl życia taką wizją kusili propagatorzy programu iGenius.tomkers
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Szybkie zarobki, finansowa niezależność i atrakcyjny styl życia taką wizją kusili propagatorzy programu iGenius.tomkers
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Komentarze (11)
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Wioletta Białek – 84 000 zł
Adam Biernat – 56 000 zł
Filip Gaworski – 60 000 zł
Dominika Janocha – 72 000 zł
PS. Dokładnie takie coś przedstawia miniatura, która łączy pieniądze ze szczęściem, jakoś na fajkach dało się to wymusić.
1)
"– Wolność finansowa bez pracy i kwalifikacji promowana przez liderów GameChangers Polska to zwykła iluzja. Zdjęcia z luksusowych podróży czy relacje z eventów w mediach społecznościowych miały tylko uśpić czujność konsumentów. W rzeczywistości pod płaszczykiem szkoleń platformy iGenius krył się nielegalny system promocyjny typu piramida. Faktycznym źródłem zysków w tym projekcie było pobieranie wpłat od kolejnych osób, które udało się do niego wciągnąć."
2)
UOKiK chroni ludzi przed własną głupotą, później jacyś faszyści i komuniści w stylu wyborczej szczują