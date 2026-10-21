UOKiK solidnie podszedł do sprawy. Dwa cytaty:



1)

"– Wolność finansowa bez pracy i kwalifikacji promowana przez liderów GameChangers Polska to zwykła iluzja. Zdjęcia z luksusowych podróży czy relacje z eventów w mediach społecznościowych miały tylko uśpić czujność konsumentów. W rzeczywistości pod płaszczykiem szkoleń platformy iGenius krył się nielegalny system promocyjny typu piramida. Faktycznym źródłem zysków w tym projekcie było pobieranie wpłat od kolejnych osób, które udało się do niego wciągnąć."



2) Pokaż całość