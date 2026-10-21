Policjant potrącił rowerzystę ale nie stracił prawa jazdy.
Podejrzanym jest naczelnik gryfińskiej drogówki, któremu zarzuca się, że potrącił 72-letniego rowerzystę, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając mu pomocy.Tegucikalpa
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Komentarze (21)
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- Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia to zawsze działanie celowe, ukierunkowane na uniknięcie odpowiedzialności za ww. przestępstwo. Samo oddalenie się z miejsca wypadku nie wystarcza do zastosowania tego przepisu.
Wciąż nie wiadomo również dlaczego Jarosław Ł. zdecydował się odjechać
Ot psice . nie wiemy dlaczego odjechal, ale wiemy ze nie w celu unikniecia odpowiedzialnosci. Moze jednak dlatego skoro
@hijack5671: Polska policja powinna wystawić reprezentację w fikołkach na paraolimpiadę. Gibcy, elastyczni, upośledzeni.
A potem niedorzecznicy biadolą jak to ludzie gardzą ich służbą. Lebani krętacze i majtacze. :D
Teraz juz rozumiem, że to powiedzenie jest błędne. Ludzie maja gdzieś pychę władzy i z chęcią będą się wypinać jeszcze mocniej, jeśli tylko wystarczająco często od tej władzy usłyszą, że to inni politycy są źli i ta władza posypie im trochę ziarna, które ci ludzie sami posiali,
Obecnie rewolucji nie da się przeprowadzić z racji inwigilacji i sterowania masami. A rewolucja i wymordowywanie części spróchniałych elit to dosłownie naturalny cykl człowieka od zarania dziejów jak zaczął żyć w grupach, klanach, społeczeństwach, bo elity i władza zawsze dążą do pychy.
około 70, Bolzga nie zrobiła tego w ciągu jakiś 800 lat ( ͡° ͜ʖ ͡°)
jak jedna z prowincji się chciała urwać? I RP nie potrafiła tego zrobić nawet jak ją kroili żywcem
Może ktoś wyjaśni ( ͡° ͜ʖ ͡°) WTF
Później Janusze w społeczeństwie powtarzają, że przepisy są żeby tłamsić biednych..
Pewnie przykład idzie z góry. 20 lat temu wójek wtedy policjant poszedł