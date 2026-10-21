kiedyś pisałem w takich sytuacjach, że pycha władzy (policja, prokuratura to przedłużenie władzy, co do sądów też już nie mam pewności), kroczy przed jej upadkiem.

Teraz juz rozumiem, że to powiedzenie jest błędne. Ludzie maja gdzieś pychę władzy i z chęcią będą się wypinać jeszcze mocniej, jeśli tylko wystarczająco często od tej władzy usłyszą, że to inni politycy są źli i ta władza posypie im trochę ziarna, które ci ludzie sami posiali, Pokaż całość