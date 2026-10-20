Kolejny przyklad na to, ze open source to mrzonka i dymanie naiwniakow. Te wszystkie spolecznosci kucow klepiacych kod za darmo, ktory potem uzywa korpo i trzepie na tym miliony juz samo w sobie bylo skrajnie niepsrawiedliwe, teraz korpo poszly o krok dalej i na kodzie, ktory kuce napisali za darmo i udostepnili wytrenowalo AI i zabierze nawet ta platna prace kucom.



Kuce zostana z niczym, brawo. Nie do pomyslenia w innej branyz, Pokaż całość