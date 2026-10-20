Google chciał opatentować odkrycie Polaka. Dowiedział się o tym... z Googla
Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracował algorytm kompresji, z którego korzystają dziś miliardy ludzi na całym świecie. Do swoich urządzeń i platform wprowadziły go m.in. Google, Microsoft, NVidia, Amazon, Facebook i inni. Ile zarobił Polak? Nic.krkfilm
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Komentarze (16)
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to samo bedzie z AI, google przeskanuje wam strone, bloga, badanie naukowe itp
wypluje z tego odpowiedz na pytanie zadane w google a waszej strony juz nikt nigdy nie odwiedzi, zero hajsu z reklam, malo realnych wejsc, rozpoznawalnosci itp oczywiscie gowno z tego dostaniecie ale uzyjcie 0.1s muzyki w na youtubie albo uzyjcie ich ai do zarabiania to
@3mortis: Odwrotnie misiu. Tutaj to właśnie Google jest w ciemnej dupie, bo spora część AI to właśnie zabranie ruchu z Google (i innych wyszukiwarek). Nawet jak bot tam zajrzy to userowi zwróci tylko przefiltrowane wyniki, czyli zero zysku dla Google, za to opłacą serwery. Chyba że jak allegro zaczną blokować dostęp dla botów bo za dobrze filtrował oferty. Ale to też łatwe do obejścia.
Nie każdy musi wydrzeć każdą złotówkę, tutaj też nie problem w tym że on sam na tym nie zarabia (bo nie chciał) tylko w tym że Google próbowało ukraść i zacząć zarabiać.
@oOobywatel: musisz być bardzo biedny skoro nie mieści ci się w głowie, że za pewne rzeczy można nie wziąć pieniędzy.
Kuce zostana z niczym, brawo. Nie do pomyslenia w innej branyz,