Hordy Rumunów penetrują polskie lasy w poszukiwaniu grzybów.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie donosi o procederze mającym miejsce w podkarpackich lasach. O świcie, głównie na terenie Beskidu Niskiego, samochody z rumuńskimi rejestracjami rozwożą kilkudziesięcioosobowe grupy zbieraczy grzybów po okolicy. Budzi to obawy rodzimych grzybiarzy.fevil
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Komentarze (178)
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Naród który czuje się lepszy od Ukraińców czy Rosjan xDD
Ale to zbyło zacne lore.
Kudliński, Podlecki, szkolna, testoviron... Kiedyś to było... 😢
A Adolf Kudliński jak lata temu o tym wspominał to go prokuratura dojechała
WOLNE GRZYBY WOLNE LASY
Nie tyle prokuratura go dojechała co wykończyła. Chłop całe życie szykował się na koniec świata, a oni go zapuszkowali tak że przegapił cały początek pandemi. Niedługo później zmarł.