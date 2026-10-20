Hity

tygodnia

Jestem notariuszem. Chcą mnie zawiesić i dać 200k kary za ujawnienie naciągania
Jestem notariuszem. Chcą mnie zawiesić i dać 200k kary za ujawnienie naciągania
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Przez 40 lat ratował życie ludzi. Zabiło go BMW rozpędzone do 270 km na godz.
Przez 40 lat ratował życie ludzi. Zabiło go BMW rozpędzone do 270 km na godz.
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Maja Chwalińska wygrała WTA 1000 w Wuhan!
Maja Chwalińska wygrała WTA 1000 w Wuhan!
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Seba uciekał przed policją na hulajnodze, dostał buta od przechodnia :)
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Awantura na SOR - ludziom kończy się cierpliwość
Awantura na SOR - ludziom kończy się cierpliwość
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