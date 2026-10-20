I takie powinny być kary za zabójstwa drogowe
Wypadek w Grochowem zakończył się śmiercią trojga nastolatków. Sąd skazał pijanego kierowcę lawety na 20 lat więzienia.Didierluk
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Wypadek w Grochowem zakończył się śmiercią trojga nastolatków. Sąd skazał pijanego kierowcę lawety na 20 lat więzienia.Didierluk
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Komentarze (58)
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Bo w momencie wyjazdu nie był poszukiwany, więc tam wyroki powinien dostać jeszcze batalion psów
@whitepussy: w tym przypadku nie ma depresji ( ͡º ͜ʖ͡º)
dożywocie z przymusem pracy to jest minimum, ewentualnie kara śmierci i na organy lub za wabik na drony na Ukrainie niech robi
"Nie zatrzymał się do kontroli policyjnej i zaczął uciekać. Pościg prowadziły dwa radiowozy.
W trakcie ucieczki kierowca lawety przekraczał dopuszczalną prędkość. Kiedy wyjeżdżał z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w prawidłowo jadącego Seata. Po zderzeniu porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo, jednak został zatrzymany przez policjantów.
Nastolatkowie