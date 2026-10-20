Nie chce być adwokatem diabła, ale porównywanie sprawy laweciarza Arturka do Majtczaka czy Pani od leczenia kieła jest nie na miejscu. Chłop zebrał takie kombo że mowy o innym wyroku być nie mogło. Kluczowym było to że zabił uciekając przed policją. Gdyby od tak "na legalu" spowodował wypadek śmiertelny nie będąc naćpanym i nachlanym wyrok byłby znacznie mniejszy. Pewnie to samo co Majtczak, okolice 8-10 lat.