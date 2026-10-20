Dlaczego nikt nie zaproponuje , żeby wszystkie diety poselskie i senatorskie oraz wszystkie wynagrodzenia w ministerstwach były wstrzymane jeżeli pojawia się deficyt budżetowy !!? Dlaczego wszyscy mają pracować do 67 wystarczy , że kobiety będą pracować do 70 i wszystko będzie wtedy uczciwie pasować . Powinni przewidzieć 10 lat na emeryturze względem przewidywanej długości życia osobno dla kobiet i mężczyzn i wtedy państwo uniknie deficytu , oczywiście dodatkowo trzeba tylko obecny rząd Pokaż całość