Emerytura od 67 r. życia, koniec z 13. i 14. emeryturą, 800 plus tylko dla najub
Polskie finanse publiczne znalazły się w krytycznym punkcie. Wydajemy znacznie więcej, niż zarabiamy, a dług rośnie w zaCecebumbum
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Polskie finanse publiczne znalazły się w krytycznym punkcie. Wydajemy znacznie więcej, niż zarabiamy, a dług rośnie w zaCecebumbum
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Komentarze (62)
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Problem polega na tej bandzie debili co mają ponad 50% głosów w wyborach i zawsze wybiorą tego kto im obieca więcej. I oby wybrali takich co obiecają, a nie dadzą, niż takich co faktycznie dadzą.
1. Likwidacja wszystkich przywilejów emerytalnych. Nieważne minister, rolnik, policjant, żołnierz, czy papierz - emerytura po 67 roku życia.
2. Zrównanie wysokości emerytury to wartości minimum sicjalnego. Chcesz więcej to odkładaj, inwestuj itd.
3. Warunkiem otrzymania enertytury jest polskie obywatelstwo oraz płacenie w Polsce podatków przez minimum 30 lat.
@Jurajski_Wedrowiec: nie wystarczy
No i uwalnianie ziem na sprzedaż i wyprzedaż majątku państwowego w prywatne ręce litości.
Edit: No i chcę widzieć konkretny pakiet pomocy w zatrudnieniu osób 55+ bo już widzę jak przy obecnej imigracji ktokolwiek będzie cokolwiek przestrzegał.