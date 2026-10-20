Ja widziałem np pszok wybudowany z tej kasy. Mały parterowy budynek może 60 M2 biura, plac, działka taka 50x30. Miasto 20 tysięcy,. Do tego 15 "garaży" jako magazyny odpadów ale takie wielkości na auto osobowe. I wiata i do tego z 10 metalowych kontenerów. Jeszcze waga dla samochodów ciężarowych. Rozumiał bym 1.5 mln. Może 2 mln. Ale nie 4.5 mln