50 mld euro z Unii wyrzucone w błoto?
Państwa UE przeznaczyły prawie 50 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy, który powstał po pandemii, na reformy administracji publicznej.dzieju41
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Państwa UE przeznaczyły prawie 50 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy, który powstał po pandemii, na reformy administracji publicznej.dzieju41
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Jak można 50 mld wywalić w błoto, to 100 mld w 10 lat na uniezależnienie się od amerykańskich cyfrowych robber baronów też się ogarnie.