U mnie to samo - tylko na mniejszą skalę, bo na szczęście moi rodzice są biedniejsi. Siostrzyczka dostała 300k na budowę domu ze swoim wybrankiem, jakimś patusem z podkarpacia.



P--------a wszystko, dziada rzuciła, gdy się nim znudziła i wróciła z płaczem do mamusi. Teraz mieszka w domu, który ja miałem dostać po rodzicach (więc najpewniej g---o dostanę). Ja od lat tyram na wkład własny sam. Jedyne, co dostałem, to mnóstwo "dobrych rad". Pokaż całość