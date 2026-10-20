Rozdał córkom 3,5 miliarda euro. Roztrwoniły wszystko. "Najgorszy błąd"
Bernie Ecclestone, 95-letni brytyjski przedsiębiorca, dorobił się ogromnych pieniądzy na Formule 1. Część majątku trafiło do jego dwóch córek z małżeństwa ze Slaviką Radić. Jak się okazało, ten majątek został roztrwoniony.dzieju41
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Komentarze (85)
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Analityk vs Klawiszka 1:0
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@funeralmoon: obliczenia AI
Za 3,5 miliarda euro kupiłbym około 3,27 miliarda paczek Draży Korsarzy XXL, czyli jakieś 425 tysięcy ton .Wystarczyłoby, żeby wypełnić około 240 basenów olimpijskich drażami! Moglbys plywac w drazach i krzyczec JAKI JESTEM P------Y!.
Co trzeba mieć w czaszce, żeby w-----ć wszystko na blachę i szmaty.
3,5 mld...
Nie 3,5 miliona. Miliarda!
P--------a wszystko, dziada rzuciła, gdy się nim znudziła i wróciła z płaczem do mamusi. Teraz mieszka w domu, który ja miałem dostać po rodzicach (więc najpewniej g---o dostanę). Ja od lat tyram na wkład własny sam. Jedyne, co dostałem, to mnóstwo "dobrych rad".
To jest straszne ale p---b... Ludzie tak działają i nie ma tutaj znaczenia wykształcenie,
@Altar: ej cicho być, on tak fajnie opowiadał że już pomagałem mi odczepiać cumy.