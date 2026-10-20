Chińskie firmy zamówiły trzy miliony kart graficznych. Zapłaciły miliardy
Chińscy giganci technologiczni - ByteDance, Alibaba i Tencent - zamówili ponad trzy miliony nowych kart graficznych Nvidia. Jak podaje Reuters, firma przewiduje, że w wyniku dużego zainteresowania dostępność ich produktów będzie mniejsza, a klienci dostaną jedynie 5-10 proc. zamawianego wolumenu.motvik
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
Byłoby mega śmiesznie gdyby okazało się, że w którymś momencie zapotrzebowanie spadnie a jednocześnie chińska konkurencja dogoniłaby Nvidie.
i szczerze? To tego nam życze bo to co się odwaliło to jest absurd.
O a mój rtx 5080 w tej samej cenie mniej więcej. Myślę że wzrosty dotyczą tych najmocniejszych kart
Szkoda, że RAM postanowiłem kupić, jak bańka się zaczęła tydzień wcześniej (jeszcze nie pisali o tym nawet), a tu zdziwko. Moje stare pamięci 2x droższe niż jak je kupowałem rok wcześniej.
https://www.gry-online.pl/newsroom/dwie-palety-kart-graficznych-rtx-5090-o-wartosci-blisko-2-mln-zl/z431fd6