Czyli ceny kart są gigantyczne do tego nakłada się ograniczenia na chiny. Czego skutkiem jest to, że chińczykom pewnie łatwiej pracować nad własnymi kartami.

Byłoby mega śmiesznie gdyby okazało się, że w którymś momencie zapotrzebowanie spadnie a jednocześnie chińska konkurencja dogoniłaby Nvidie.

i szczerze? To tego nam życze bo to co się odwaliło to jest absurd.