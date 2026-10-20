Ten gościu od kamienia już kompletnie ma nasrane w głowie psim guanem.

Nie dość, że psa nie potrafi upilnować, kiedy ma rasę typowo agresywną to jeszcze potem rzuca kamieniem w rowerzystę bo ten ośmielił się osprejować jego psa gazem w obronie.



Gościu powinien do pierdla trafić, a w drugiej kolejności konfiskata psa. W tym wypadku tylko konfiskata bo gdyby pies dziabnął to już do uśpienia.

Można powiedzieć, że rowerzysta uratował psu życie.