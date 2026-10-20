Rowerzysta vs Psy : kompilacja atakujących rowerzystę psów.
Rowerzysta z Usa z amputowaną jedną nogą kontra psy puszczone luzem.CapsLock3
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Rowerzysta z Usa z amputowaną jedną nogą kontra psy puszczone luzem.CapsLock3
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Komentarze (13)
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Przydałby się taki polski kanał, coś jak konfitura tylko z psiarzami.
@Ddedden: nom, na drabinie s----------a ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@kosma666: a ja jak pedalarze gryzą pieski ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie dość, że psa nie potrafi upilnować, kiedy ma rasę typowo agresywną to jeszcze potem rzuca kamieniem w rowerzystę bo ten ośmielił się osprejować jego psa gazem w obronie.
Gościu powinien do pierdla trafić, a w drugiej kolejności konfiskata psa. W tym wypadku tylko konfiskata bo gdyby pies dziabnął to już do uśpienia.
Można powiedzieć, że rowerzysta uratował psu życie.
Może gaz za słaby.