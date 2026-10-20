To nie jest już spam a tym bardziej ostrzeżenie, to jest nękanie i powinno być karane. Spełnia każdą definicję nękania. Codziennie od 2-14 SMS. W nocy, rano, wieczorem, po południu. Co kilka godzin, co 10 minut itd. Z d--y bez powodu, bo gdzieś na wypizdowie ukrainy sklejka spadła. Tak jakby to kogoś obchodziło i tak jakby nie spadały od 3 lat.

Nękane są dzieci, dorośli, starsi, wszyscy. Kto może i trochę ogarnia Pokaż całość