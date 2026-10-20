3/4 mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego ma dość powiadomień RCB
mieszkańcy graniczących z Ukrainą województw lubelskiego i podkarpackiego niemal każdej nocy są budzeni przez dźwięk alertów, wysyłanych za każdym razem, gdy Rosjanie atakują z powietrza naszego wschodniego sąsiada. Następnie powiadomienie otrzymują także, kiedy zagrożenie mija.cepheus
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Komentarze (149)
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Mam znajomych z tego rejonu, którzy jak z nimi o tym rozmawiam, to mówią, że ani oni ani nikt z ich znajomych nic z tymi alarmami nie robi.
Te alarmy są tylko w jednym celu. Jak kiedyś rakieta czy dron gdzieś uderzą to władze lokalne czy rząd będzie mógł powiedzieć: "my ostrzegaliśmy"....
Najgorzej, że rząd planuje wprowadzenie alertów Cell Broadcast. Tych do spamu nie da się wrzucić i oprócz tego nie wszystkie można wyłączyć.
Ale to w----i ludzi, ten rząd naprawdę lubi sobie strzelać w stopę. Zwłaszcza jeśli będą podchodzić do tego, jak do alertu RCB. Czyli włączamy tak na zaś nawet, jak nic szczególnego się nie dzieje. Bo a
No i się wyjaśniło, to wszystko wina PiSowców. Sam Kaczyński zleca spamowanie SMSami Kierwińskiemu i to z linkami pomimo zapewnień RCB, że nigdy linków niewysyłają xD
trwa atak na ukraine
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brak zagrozenia dla Polski
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@tutajsiemylisz: uff, myślałem palec miał pliski kontakt z kretem ( ͡º ͜ʖ͡º)
Ale to jest samonapędzająca się machina (przez polityków, media i ludzi). Pierwsze kilka dronów nikt nie był informowany, ludzie wszędzie mieli bekę lub wkurzenie, że nie mieli info. No to jak zaczęli dostawać, to już maja dosyć.
Generalnie skończy się tak, jak ludzie wymuszą, czyli jak sprzeciw będzie powszechny, to dadzą sobie spokój.
Co nie zmieni faktu, że jak znów coś spadnie i ktoś ucierpi, to politycy i ludzie
Jak były największe od kilkudziesięciu lat opady w regionie to SMSa... Dostałem jak już zalało pół miasta. No dziękuję xD
Nękane są dzieci, dorośli, starsi, wszyscy. Kto może i trochę ogarnia
@Domino_Walaszczyk:
idea powiadomienia (zwlaszcza takiego, ktorego rozeslanie nie jest natychmiastowe, bo smsowe powiadomienia sa masowo-powolne) jest realne ostrzezenie na tyle wczesnie, by mozna bylo wykonac jakakolwiek akcje.
Oczywiscie, ze powiadomienia
@sylwek2k: Ilość wysyłanych alertów wprost pokazuje, że nie o takich informują.
Ja na samej północy Lubelskiego mam ponad 100km do najbliższej granicy z Ukrainą a i tak dostaję cały czas alerty. A gdy ktoś powie że system tak działa że trzeba na całe województwo, to jakoś znajomi rodzina 10km obok nie dostają już alertu, bo są na terenie mazowieckiego, mimo że w linii prostej mają tak samo albo i mniej do Ukrainy. P--------k zajebisty.
@SarahC: Tak. ( ͡° ͜ʖ ͡°) "polskie wojsko zestrzeliło drony 10 września 2025 r."
leciało 19 do 21 rosyjskich