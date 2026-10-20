Awaria Revolut 20.10.2026 - Nie można płacić w sklepach
We wtorek, 20 października 2026 roku, użytkownicy Revoluta zaczęli masowo zgłaszać problemy z działaniem popularnej usługi finansowej. Szczególnie niepokojące są relacje klientów, którzy dowiadują się o awarii dopiero podczas próby zapłacenia za zakupy.mjakmarian
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
Tak tylko przypomnę, co działo się w zeszłym roku w listopadzie - https://strefabiznesu.pl/blackout-w-finansach-wielka-awaria-systemow-bankowych-i-platniczych-w-polsce/ar/c12p2-28140929
I żadnego zabezpieczenia w postaci gotówki! Pod żadnym pozorem!
Ach, jak mi takich ludzi kompletnie nie żal.
Dzięki za newsa, przypomnieli żebym usunął tam konto :)
Nie, wystarczy 1 a oprocz tego zawsze ze sobą zabierasz odpowiednik minimum 1k euro w lokalnej walucie.
Natomiast to co istotne to zabranie dowodu osobistego i paszportu ze sobą i trzymanie ich w 2 różnych miejscach, jp hotel + plecak wychodząc a nie w jednym, żeby nigdy nie zgubić obu na raz.
To takie podstawy podstaw jak ktos używa mózgu