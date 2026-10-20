Nie, wystarczy 1 a oprocz tego zawsze ze sobą zabierasz odpowiednik minimum 1k euro w lokalnej walucie.Natomiast to co istotne to zabranie dowodu osobistego i paszportu ze sobą i trzymanie ich w 2 różnych miejscach, jp hotel + plecak wychodząc a nie w jednym, żeby nigdy nie zgubić obu na raz.To takie podstawy podstaw jak ktos używa mózgu