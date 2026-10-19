Polski producent satelitów Creotech planuje 10-krotnie zwiększyć moce
Producent satelitów zamierza w 2029 roku otworzyć nową fabrykę w województwie mazowieckim, zdolną produkować rocznie 40 satelitówkenai
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Producent satelitów zamierza w 2029 roku otworzyć nową fabrykę w województwie mazowieckim, zdolną produkować rocznie 40 satelitówkenai
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Komentarze (10)
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Polska wykłada 2,4 mld zł na budowę rakiet i wyrzutni mobilnych dla satelit
Mają zamiar zwiększyć produkcję ale nie interesują się tym żeby to polskie rakiety nośne wynosiły satelity. Nikt nie sponsoruje Polskich programów tylko czekają na gotowe...