Dla ścisłości - to jest nowy typ językowych, których popularność wzrosła za sprawą modelu Jev. Ma swoje interesujące zastosowania ale też nie jest to jakieś panaceum na wszystko...



Dodatkowo to nie jest jakiś bardzo duży wkład w tą dziedzinę, to jest model bazujący na Gemma 4 31B od Google. Czyli specyficznie fine-tuningowany otwartoźródłowy model od googla. Nie jest od podstaw wytrenowany przez Polaka. Dodatkowo to jest duży i ciężki modele więc nie Pokaż całość