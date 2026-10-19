Polski model AI znalazł się na szczycie międzynarodowego rankingu
O rezultacie rozwiązania zdecydowały przede wszystkim trafność podejmowanych decyzji i kalibracja pewności. Jego największym atutem jest możliwość uruchomienia we własnej infrastrukturze. Model działa bez konieczności przekazywania poufnych danych zewnętrznym dostawcom AI.portal_przemyslowy
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Komentarze (32)
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Dodatkowo to nie jest jakiś bardzo duży wkład w tą dziedzinę, to jest model bazujący na Gemma 4 31B od Google. Czyli specyficznie fine-tuningowany otwartoźródłowy model od googla. Nie jest od podstaw wytrenowany przez Polaka. Dodatkowo to jest duży i ciężki modele więc nie
@fervi: Nie sztuka zapłacić setki tysięcy za sprzęt pod LLM, sztuką jest zrobić taki system, który będzie działał lokalnie. To zawsze są koszty...
on premises to niedlugo bedzie standard i juz sporo dostawcow AI to oferuje, na pocieszenie moge tylko powiedziec, ze jest wiecej takich pseudo top koderow ktorzy mysla, ze sa kolejnymi einsteinami i pracuja nad swoimi forkami modeli chwalac sie, ze sa on premises. A ze niekompetentnych managerow jest wiecej niz niekomptentnych developerow, to nawet w duzych korpo przepalaja pieniadze na hobbystyczne, malo znaczace,