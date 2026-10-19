Linux dostał 9,3 na 10. Niestety... to ocena dziury w zabezpieczeniach
Błąd nazwany PwnEscape pozwala atakującemu z poziomu maszyny wirtualnej próbować wydostać się poza jej granice i uzyskać dostęp do pamięci hosta. Podatność otrzymała ocenę 9,3 na 10, a poprawka nie dotarła jeszcze do wszystkich zagrożonych systemów.skogg
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Komentarze (4)
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Straszne, trzeba wymusić upgrade i restart na całym świecie... a nie czekaj, to właściciel komputera decyduje o update/upgrade a Linux potrafi to zrobić bez restartu (zdaje się że potrafi nawet podmienić działające jądro systemu w pamięci na żywca od jakiegoś czasu)
Podmiana dzialajacego kernela tak zeby userland nie zauwazyl jest trudna i wymagalaby bardzo powaznych