"Wracamy do historii Pani Wiktorii. Wypisano ją ze szpitala, a po dwudziestu minutach od powrotu do domu urodziła w łazience. Poród odebrała teściowa, noworodek upadł główką na podłogę. Dziecko jest zdrowe, ale trauma została. Dyrekcja szpitala wydała komunikat. Mamy dokumentację medyczną..."