Szpital odsyła, kobieta po 20 minutach rodzi w domu... Będzie marsz feministek?
"Wracamy do historii Pani Wiktorii. Wypisano ją ze szpitala, a po dwudziestu minutach od powrotu do domu urodziła w łazience. Poród odebrała teściowa, noworodek upadł główką na podłogę. Dziecko jest zdrowe, ale trauma została. Dyrekcja szpitala wydała komunikat. Mamy dokumentację medyczną..."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 1
- Odpowiedz
Komentarze (1)
najlepsze
https://www.medonet.pl/biznes-system-i-zdrowie/zmiany-prawne-w-ochronie-zdrowia/wiceminister-zdrowia-polki-nie-beda-rodzic-na-sor-ach-nowe-zasady-od-31-stycznia/kb99jvf