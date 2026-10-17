DIOZ w ogniu krytyki po sytuacji z zoo w Łącznej.
Nawet głęboko wierzący w tą sekte zaczęli otwierać oczy. Nie pozwólmy by temat DIOZu ucichł. Zaszczuli niewinnego człowieka prokuraturą.MaxiuBaxiu
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Nawet głęboko wierzący w tą sekte zaczęli otwierać oczy. Nie pozwólmy by temat DIOZu ucichł. Zaszczuli niewinnego człowieka prokuraturą.MaxiuBaxiu
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Komentarze (9)
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@DziendobryMireczku: Wszyscy wiedzą że DIOZ ma sporo na sumieniu ale tam ich fanatycy bronili jak jakiejś sekty. Teraz to piękne że w jakimś stopniu to pękło.
Mamy Inspekcję Weterynaryjną i to oni powinni decydować an nie fundacyjne Julki i Oskarki.
Ważnym antykompasem moralnym jest tez ksyś z zakolami. Jezeli on twierdzi, że właściciel zoo jest git, a urzędnicy robią zle, to mozna mieć zelazną pewnosc że jest odwrotnie