Nie wiem dokładnie co tam sie stało, ale jesli zoo bronią brauniarze, konfiarze, ludzie ktorzy zasadniczo zwierzętami pogardzają, a na nadużycie zwracają uwagę ludzie którym los zwierząt nie jest obojętny, to znaczy ze likwidacja jest słuszna.



Ważnym antykompasem moralnym jest tez ksyś z zakolami. Jezeli on twierdzi, że właściciel zoo jest git, a urzędnicy robią zle, to mozna mieć zelazną pewnosc że jest odwrotnie