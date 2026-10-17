Na xitterze ostra debata na temat znieczulicy i tego czy warto by było interweniować względem potencjalnego sądzenia się gdyby ktoś obił gębę porschakowi i ten się wywrócił i roztrzaskał łeb. Osobiście to nie zastanawiałbym się nad interwencją dlużej niż "czy mam zaciągnięty ręczny i wrzucony luz?"



Pozdrawiam i wątpię że policja znajdzie tego agenta szybko.