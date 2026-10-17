Próbował powstrzymać agresora z Porsche. "To nie kierowca, to bandyta"
Sceny jak z filmu sensacyjnego rozegrały się w biały dzień na warszawskim Mokotowie. Kierowca Porsche zaatakowałono6767
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Sceny jak z filmu sensacyjnego rozegrały się w biały dzień na warszawskim Mokotowie. Kierowca Porsche zaatakowałono6767
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Komentarze (7)
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Pan Witold próbował ich bronić i też dostał po twarzy. W aucie agresora miał być pistolet i nóż. Facet potrącił interweniującego i uciekł.
Policja zajmuje się sprawą.
Mq Porsche, na pewno to madry facet jest, umie się ustawić i ma kochaną żonę.
Pozdrawiam i wątpię że policja znajdzie tego agenta szybko.