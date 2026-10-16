KDE moi drodzy to tylko baza, jak chcesz zeby nie przypominało Win2000 czy nie daj boze Win98 po liftingu to trzeba sobie samemu napisać górny i dolny pasek bo to co jest to jest trzecia grupa inwalidzka. I zeby sie tu znowu ktos nie porobil w spdnie, mnie pasuje, dopracowuje go od dłuższego czasu ale ograniczenia ma koszmarne. Jeszcze jedno, ja nie pisze sam swojego paska tu czy tam, bo nie umiem, Pokaż całość