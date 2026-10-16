Wydano KDE Plasma 6.8 z okazji 30-lecia projektu KDE
Dostępny jest już bogaty w funkcje i dopracowany pulpit KDE Plasma 6.8. To wydanie jest tym bardziej wyjątkowe, że zbiega się z 30 rocznicą powstania projektu KDE.ochucki
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Dostępny jest już bogaty w funkcje i dopracowany pulpit KDE Plasma 6.8. To wydanie jest tym bardziej wyjątkowe, że zbiega się z 30 rocznicą powstania projektu KDE.ochucki
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Komentarze (22)
najlepsze
@dict: Od czasu kiedy Enlightment przestał być używalny to przeszedłem właśnie na KDE i tego się trzymam od wielu lat :-) Zrobię w nim wszystko co chcę a nowa funkcjonalność jest naprawdę świetna.
@dict: ceny RAMu mówią coś wprost przeciwnego xD
Zamiast klikać strzałkę w dół z oburzenia, spójrzcie wreszcie na suche fakty i architekturę, bo sprowadzacie tę dyskusję do poziomu religijnego:
1. Rzeczywista struktura zatrudnienia vs. pozory
Wystarczy wejść na GitLab KDE i przejrzeć git blame/commits dla rdzenia systemu (KWin, Plasma Desktop, KDE Frameworks). Prawdziwy, codzienny, ciężki kod inżynieryjny (obsługa sesji Wayland, zarządzanie pamięcią, wątkowość, DRM/KMS, sterowniki We/Wy) klepie dosłownie kilkunastu deweloperów – z czego większość jest
Komentarz usunięty przez autora
„Zarządzanie sprzętem o niebo lepsze”? Człowieku, ja mówię o stabilnym renderowaniu ramki systemowej w czasie rzeczywistym na osobnym GPU (iGPU) pod Waylandem na 3 monitorach bez spadków klatek i wycieków pamięci w KWinie, a ty mi wyjeżdżasz z... widgetami na pulpicie? Przecież te domyślne widgety w QML-u z KDE sypią się przy byle zmianie rozdzielczości albo skalowania HiDPI.
A kwestia zarządzania