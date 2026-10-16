Kłopoty taksówkarza od stłuczek. Duże śledztwo prokuratury w sprawie wyłudzeń.
Dawid D. uczestniczył przez lata w wielu kolizjach. Skończyło się cwaniakowanie.Oko_Spawacza
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Dawid D. uczestniczył przez lata w wielu kolizjach. Skończyło się cwaniakowanie.Oko_Spawacza
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Komentarze (23)
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A dobra.
To inaczej jest.
W sytuacji, gdzie on zostanie skazany i uznany za winnego - to jego ubezpieczyciel powinien pokrzywdzonym wypłacić hajs za
Zalezna funkcjonatura działa dobrze tylko na polityczne posyłki, jak trzeba coś zrobić dla obywateli to tylko jak sprawę odpowiednio rozdmuchają media
Tak samo jest z prawem o ruchu drogowym.
Część przepisów mamy z lat 60/70/80/90, część z początku lat 2000. Jedyne co mamy dzisiejsze to „kary”, które są przesadzone, nieadekwatne do wykroczeń (dalej rozmawiamy o wykroczeniach a nie o przestępstwach).
Większość wykopków którzy tutaj siedzą będą klikać plusiki za
@Notabene: to nie jest takie proste. Czy Niemcy jako naród chcieli, żeby Adolf robił to co robił ? Do pewnego momentu ludzie napędzają mechanizm. Potem rozpędzony mechanizm napędza ludzi.
Oczywiście, że to my ich wybieramy. Ale to oni na ustalili zasady. To my tych zasad przestrzegamy. Ale to oni trzymają nas za mordę. Gdyby bo było takie proste jak piszesz, to nie byłoby NSDAP, KRLD, PRL i
Zaproponuj lepsze rozwiązanie. Bo jak dla mnie, to wszelkie kary są tak z 10x za niskie.
Jednemu nawet ktoś spalił jego "prywatny" samochód, ale szybko kupił sobie nowy.
A najśmieszniej było jak jeden zawodnik przypadkiem zaczaił się drugiego. Skończyło się na śmiechu, podaniu ręki i
Zawołać jak będzie jakikolwiek zarzut. Sformułowanie owego to już wyzwanie, nie mówiąc o utrzymaniu przed sądem. Zachowanie moralnie wątpliwe, ale prawnie cięzko się do tego przyczepić. Można jedynie coś kombinować za dogadywanie się poza "systemem"i to paradoksalnie w teorii może się udać, bo raczej każdorazowo nie spisywano "ugody pozasądowej", ale i to jest mocno na wyrost. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że gość zostanie bezkarny.