To tylko kropla w morzu. Nie zdziwiłbym się, gdyby każde większe miasto miało swoich "stukaczy". Sam kiedyś znałem kilku działających w Krakowie, którzy całkiem dobrze z tego żyli. Policja z resztą też ich znała, bo tego na dłuższą metę nie da się ukryć.

Jednemu nawet ktoś spalił jego "prywatny" samochód, ale szybko kupił sobie nowy.

A najśmieszniej było jak jeden zawodnik przypadkiem zaczaił się drugiego. Skończyło się na śmiechu, podaniu ręki i Pokaż całość