Naczelnik drogówki uderzył rowerzystę i odjechał
Naczelnik drogówki w Gryfinie Jarosław Ł. potrącił 72-letniego rowerzystę. Nie wezwał służb ratunkowych i odjechał. Według śledczych nie doszło do ucieczki z miejsca zdarzenia. Prokuratura nie zabrała policjantowi prawa jazdy.ScypioAfricanus
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Komentarze (17)
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Pewnie papierków mu się nie chciało wypełniać na miejscu i trzeba to osobiscie zgłosić na komisariacie a nie na miejscu, tak jak zawsze u konfitury jest ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@sqorvel: A ja obstawiam co innego - ‰.
mój ulubiony!
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)