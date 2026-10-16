Fajnie żyje się w kraju, w którym urzędnik jest wrogiem normalnego, pracującego człowieka. Dlaczego tak jest? Komunistyczna mentalność? Pamiętam, że jak musiałem w Anglii załatwić coś w urzędzie to już w drzwiach mnie witała miła pani i pytała jak mi pomóc, a kiedy się dowiadywała, że jestem obcokrajowcem to byli w stanie ogarnąć nawet tłumacza. Nie skorzystałem, ale zawsze pytali.