STANOWSKI: URZĘDNICY, HARACZE I WARSZAWSKA MAFIA
40 tysięcy złotych kary dla pani prowadzącej piekarnię za szyld odstający 2 cm od elewacji (bo podobno zajmował pas ruchu). W warzywniaku zaraz obok kara 38 tysięcy za skrzynki z warzywami. Inna restauracja prawie 800 tys.(!) kary. Czy urzędnicy postawili sobie za cel dojechać małych przedsiębiorcówuser_101
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Komentarze (54)
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@Benedylbert_Mlekogroszek: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pom-pom
granice działek w geodezji są w dokładnościach do 10 cm a oni szyld mierzą że 2cm wystaje XD
Czuję satysfakcję bo piszę o tym od lat i dostaje minusy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jesteśmy bantustanem, deal with it
Chyba, że nie, chyba, że się nauczyli, że lepiej nic nie robić, a społeczeństwo można mieć w dupie jak się wpompuje 3mld w propagandę, która wyjaśni, że nie ma innych opcji, bo "faszyści "