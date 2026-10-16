W Holandii rośnie skala wyzysku pracowników. Polacy plasują się w czołówce
Skala wyzysku pracowniczego w Holandii rośnie. W 2025 r. liczba zidentyfikowanych ofiar wzrosła o 13 proc. - wynika z raportu krajowej sprawozdawczyni ds. handlu ludźmi Conny Rijken. Wśród pokrzywdzonych są Polacy.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (24)
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@bossssob: kazdy wie ze za miesiac pracy nalezy sie urlop. A ile dni to juz reguluje prawo u mnie minimum ustawowe za miesiac wychodzi 2.3 dnia platnego urlopu.
Tak jakby ci którzy podostawali się na wyższe stanowiska dzięki nepotyzmowi i kontaktom coś umieli.
chociaz mysle o powrocie do NL no ale sam wiesz jak tam jest - ciezko znalezc pokoj prywatny i prace na kontrakcie z miare fajna stawka (bedac zwyklym gosciem bez specjalnych umiejetnosci), chociaz znalem jednego szefa ktory bardzo dobrze placil swoim pracownikom... i patoli sporo :P
W dodatku jak można stać się ofiarą wyzysku w Holandii? Lewica robi z Polaków takie bydło, że wmawia nam wszystkim że ci ludzie pojechali do obcego państwa totalnie goli. Nie mają karty, telefonu, nie mają nawet 30 ojro żeby pójść