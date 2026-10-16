Nie wiem jak z Holandii ale w ostatnich latach obserwuję reemigrację ludzi z Wielkiej Brytanii. Sporo ich wraca z całymi rodzinami. Tylko tu nie mówią o wyzysku jako powodzie ale o tym że od czasów brexitu życie stało się dużo droższe, wiele małych przedsiębiorstw zamknięto i zrobiło się dużo niebezpieczniej niż jeszcze te 10-15 lat temu..