TV Republika zrobiła "nożownika" z niewinnego człowieka!
"Mamy zdjęcia nożownika" - pod takim hasłem Telewizja Republika pokazała fotografię młodego mężczyzny. Okazało się jednak, że nie ma on nic wspólnego z atakiem w szkole w Ostrołęce.the-16bruder
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Komentarze (35)
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Sąd nakaże wypłatę odszkodowania, więc grubas zrobi kolejną zbiórkę.
Chyba że wcześniej pisiory wrócą do władzy, to nie będzie żadnego wyroku, ani żadnej rozprawy.
A sędziego który próbowałby zająć się sprawą oddeleguje się do sądu na drugim końcu Polski, dając mu pół godziny na spakowanie.
Przecież już to przerabialiśmy za czasów Ziobry.
@Grzesiok: Może i nie głosował na PO bo w czasie wyborów leżał na SORze po operacji, ale i tak...
Przecież nikt tej stacji nie pociągnie za nic do odpowiedzialności.