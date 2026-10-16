Będzie pozew, co oczywiście będzie "atakiem Tuska na niezależną telewizję".

Sąd nakaże wypłatę odszkodowania, więc grubas zrobi kolejną zbiórkę.



Chyba że wcześniej pisiory wrócą do władzy, to nie będzie żadnego wyroku, ani żadnej rozprawy.

A sędziego który próbowałby zająć się sprawą oddeleguje się do sądu na drugim końcu Polski, dając mu pół godziny na spakowanie.

Przecież już to przerabialiśmy za czasów Ziobry.