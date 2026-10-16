Polski atom może nie ruszyć nawet w 2036 roku. NIK ujawnia skalę zaniedbań
Najwyższa Izba Kontroli potwierdza, że pierwotny termin uruchomienia pierwszego reaktora w 2033 roku jest nieosiągalny. Rząd utrzymuje termin 2036 roku, a Polskie Elektrownie Jądrowe wskazują na działania naprawcze. NIK twierdzi, że również w tym roku reaktor może jeszcze nie działać.Skarbiec_Biz
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Komentarze (53)
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Zgody środowiskowe? Zgoda urzędu? Przecież tam powinien wjechać jakiś rzadowy komisarz i patrzec biurwom wydającym decyzje na monitor czy nie n----------a w pasjansa. Terminy decyzji po 60-90-180 dni i papiery są pewnie podejmowane ostatniego dnia żeby przybić pieczątkę. Pieniądze przecież mamy i jesteśmy gotowi w--------ć dowolną kwotę bo to projekt tożsamościowy a nie gospodarczy.
Termin za 10 lat, a już
Dziesiątki razy o tym pisałem i zdziwiony? 🤣
Kto w ogóle wierzył w tą datę?
Ciekawy moment, 2036 to zamknięcie Bełchatowa, który ma 5 GW, w jego miejsce nie wejdzie nawet atom 3.7 GW.
Są inne złoża węgla brunatnego niż te Bełchatowie i są bardzo duże, trzeba było robić odkrywkę i nową elektrownię, ale woleliście poświęcić się się na światowym ołtarzu
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Komentarz usunięty przez moderatora
@Pawel993: Nigdy więcej POPiSu. Łącznie rządzą już 20 lat, ta elektrownia już dawno powinna stać.
Chcecie by mówili, że jesteśmy 100 lat za .....?
A jak tak będziemy "budować" to na pewno o tym usłyszymy
( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@8kiwi: Bo w dużym uproszczeniu budując elektrownię jądrową pokrywasz za jednym zamachem koszt jej budowy oraz sporą część kosztów funkcjonowania i likwidacji (bo precyzyjne planowanie kosztuje i stanowi ogromny koszt)
Wyobraź sobie, że zwykle kiedy budujesz normalny budynek to nikt się specjalnie nie zastanawia jak on będzie burzony. Fundusz remontowy też jest raczej opcjonalny... najwyżej budynek szybciej się zestarzeje. Kiedy trzeba
EJ u nas buduje się już z 50 lat - czy wiecie ilu polityków się "pożywiło" przy projekcie? A że podatnik wywalił na projekt miliardy zł i nic z tego nie ma, to kogo to obchodzi?