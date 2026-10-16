Przecież od zawsze chdozi o to żeby "budować" a nie żeby "wybudować" bo na "budowaniu" mozńą najlepiej zarobić, stworzyc mnóstwo stołków dla politycznych pociotków i stołki te nie będą z anic ponosić odpowiedzialności :(

EJ u nas buduje się już z 50 lat - czy wiecie ilu polityków się "pożywiło" przy projekcie? A że podatnik wywalił na projekt miliardy zł i nic z tego nie ma, to kogo to obchodzi?