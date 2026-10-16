JPEG XL wraca do gry. Firefox włącza format, który Google przez lata blokował
Mozilla Firefox 158, czwarta najpopularniejsza przeglądarka na świecie, domyślnie obsługuje teraz JPEG XL.ochucki
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Mozilla Firefox 158, czwarta najpopularniejsza przeglądarka na świecie, domyślnie obsługuje teraz JPEG XL.ochucki
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Komentarze (22)
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To nie tyle sam Blink co uBlock, no ale jakie inne wyjście? Albo oglądać reklamy albo ich nie oglądać... no bo na pewno nie płacić tych chorych stawek za premium
Dobra kompresja acz zasobożerna, za to wspiera też przezroczystość jak PNG, a pliki są o wiele mniejsze.
Mógłby również zastąpić animacje GIF na Wykopie. GIF potrafi ważyć 20x tyle co AVIF, a jest gorszej jakości.
AVIF wspierany jest przez wszystkie przeglądarki od około 5 lat.
Aliexpress stosuje AVIF do swoich miniatur.
Komentarz usunięty przez autora
Prawda jest taka, ze dla ludzi nawet w temacie prywatność nie jest najważniejsza a dla tej grupy na luzie starcza nawet popularny Chrome czy Brave na nim i zwykły Firefox jest niewiele lepszy wiec szkoda się przestawiać mając juz nawyki wyrobione.
Używać tych przeglądarek to jak miec pocztę na o2 albo onecie w 2026
Nikomu krzywdy nie robisz, ale niesmak pozostał