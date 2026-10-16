Jak ktos chce faktycznie miec prywatna przeglądarkę to instaluje nie zwykłego Firefoxa tylko Mullvad Browser albo LibreWolf licząc sie z kompromisami w prędkości działania i wygodzie.



Prawda jest taka, ze dla ludzi nawet w temacie prywatność nie jest najważniejsza a dla tej grupy na luzie starcza nawet popularny Chrome czy Brave na nim i zwykły Firefox jest niewiele lepszy wiec szkoda się przestawiać mając juz nawyki wyrobione.