Dramat noworodka w szpitalu. Pielęgniarka zataiła przed rodzicami prawdę
W lutym 2025 roku w krakowskim szpitalu Ujastek doszło do dramatu mała Milenka wypadła z wózka, łamiąc kości czaszki. Według relacji rodziców placówka początkowo próbowała ukryć ten fakt, twierdząc, że dziecko zostało złapane w locie.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (16)
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Nie, duża zarabiają bo musimy ich utrzymywać. Odpowiedzialność zerowa, nie przeszkadzaj pani doktor w spaniu panie areczku!
a zmawiaja sie na pewno, niejedna pielegniarka robila robote anastezjologa jak sie teleportowal pomiedzy szpitalami xDD
Czyli bardzo dobrze. Byłem, widziałem.
Jak ktoś wyląduje w szpitalu to mów, że masz problem z zasypianiem, dają tabletkę bez problemu.
Prześpisz noc bez jęczenia, wzdychania oraz chrapania innych.
Oczywiście życzę aby nikt nie musiał spędzić nocy, nawet jednej w szpitalu!!!
Czekam na wyniki.