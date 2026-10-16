Pielęgniarki lubią nocne zmiany z lekarzami ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Jak ktoś wyląduje w szpitalu to mów, że masz problem z zasypianiem, dają tabletkę bez problemu.

Prześpisz noc bez jęczenia, wzdychania oraz chrapania innych.

Oczywiście życzę aby nikt nie musiał spędzić nocy, nawet jednej w szpitalu!!!