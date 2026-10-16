Miliard złotych rocznie na promocję Polski. "Nie ma nad tym żadnej kontroli"
Według Henryki Bochniarz na promocję Polski przeznacza się około 1 mld zł rocznie. Pieniądze wydają różne ministerstwa i agencje, które zdaniem ekspertki często działają bez koordynacji i wspólnej strategii. NIK już w 2022 roku wskazywała na brak odpowiednich mechanizmów oceny skuteczności promocji.Skarbiec_Biz
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Komentarze (26)
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Oni to wiedzą 😊
https://wykop.pl/link/8031123/miliard-zlotych-rocznie-na-promocje-polski-nie-ma-nad-tym-zadnej-kontroli/komentarz/139048533/to-jest-raczej-promocja-czlonkow-obecnej-partii-rzadzacej-pod-wzgledem-statusu-materialnego