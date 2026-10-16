Rząd nie tylko nie odpolitycznił mediów publicznych - co zapowiadał, ale także nie odciął kurka z pieniędzmi z budżetu państwa - co także było wśród obietnic. 2 mld zł, zamiast na TVP miały być przecież przeznaczane na leczenie dzieci. Okazuje się, że pieniądze do Telewizji Polskiej w likwidacji pły