Kasa z budżetu płynie do TVP strumieniami. Produkcje nie mają widzów...
Rząd nie tylko nie odpolitycznił mediów publicznych - co zapowiadał, ale także nie odciął kurka z pieniędzmi z budżetu państwa - co także było wśród obietnic. 2 mld zł, zamiast na TVP miały być przecież przeznaczane na leczenie dzieci. Okazuje się, że pieniądze do Telewizji Polskiej w likwidacji płyFXMAG
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Komentarze (22)
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Ciekawe czy nie liczyli również na likwidację TVP i przekazanie pieniędzy na onkologię dziecięcą?
Czy los chorych dzieci też neuropki mają w dupie? Nie wiem choć się domyślam....
Zgadza sie.
Następna władza PISu skolecjonuje wszystkie dostępne media.
Jeszcze jakies pytania leszczu? Jak nie to wracaj oglądać kanał zero mariuszku, bo za niedlugo twój pan przychodzi peklować i cie wygonią rodzice z salonu do piwnicy.