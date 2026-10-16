Ten gnój powinien być za kratami w 30 minucie po zdarzeniu... Cała policja to jedna wielka mafia... Mogą wszystko bez konsekwencji. Ich szef sprowadza nielegalnie materiały wybuchowe, a następnie odpala granatnik na komendzie... I co? I jest przesłuchiwany w charakterze poszkodowanego 😂😂😂 Jedna wielka mafia i kpina z Państwa prawa...