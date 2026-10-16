Naczelnik drogówki uderzył rowerzystę i odjechał. Nie stracił nawet prawa jazdy
Uciekł z miejsca, ale zarzutów za to nie dostanie, bo wrócił po ponad godzinie na miejsce!AndrzejInstruktor
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Uciekł z miejsca, ale zarzutów za to nie dostanie, bo wrócił po ponad godzinie na miejsce!AndrzejInstruktor
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Komentarze (45)
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Policja się szmaci relatywizacjami korzystnymi dla swoich, odc. 2137.
Można tak skoczyć sobie ze Sztumu na pizze i 2 piwa i potem wrócić, jak zdążysz w ~60 min. to kara za ucieczkę się kasuje i masz czyste konto.
starych dziadów obciążających w na każdym kroku nasze państwo i planetę.A może zapisać się do kasty wyższej co mi przysporzy trochę nietykalności/nieśmiertelności jak to coś z artykułu?
Chociaż chyba nie mam racji, to nie dziady - to ludzkie gnidy.(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)