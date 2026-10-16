Wszyscy chyba maja wielką nadzieję że Iga nie sprawi niespodzianki z 31 rankingowo Ann Li i zamelduje się w polskim półfinale tego turnieju. Mecz ten będzie arcyciekawy bo Maja potrafi bronić i biegać (choć jest już pewnie porządnie zmęczona).

Nie jest wcale wykluczone że przy dobrej obronie Maji Iga zacznie popełniać sporo błędów i przegra mecz.

Sakkari naprawdę dobrze atakowała, nie śpieszyła się a i tak w długich wymianach zwykle przegrywała.

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