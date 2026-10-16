Maja właśnie została trzecią polską rakietą wszechczasów.
Chwalińska ograła Sakkari w trzech setach, pierwszego wygrywając do zera! Zameldowała sie tym samym w półfinale turnieju WTA1000 w Wuchan (w którym czeka na Igę) oraz wskoczyła na 16 pozycję w rankingu WTA ! Najwyższe miejsce Linette to 19 a Frech 22. Radwańska oczywiście zatrzymała sie na nr24pietrowydrapaczchmur
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Komentarze (11)
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Nie jest wcale wykluczone że przy dobrej obronie Maji Iga zacznie popełniać sporo błędów i przegra mecz.
Sakkari naprawdę dobrze atakowała, nie śpieszyła się a i tak w długich wymianach zwykle przegrywała.
A
Na dłuższą metę tak sie nie da grać na wysokim poziomie bo następuje zmęczenie materiału i kontuzje. twu, twu,.. odpukać.
Bo Maja ma za sobą wiele kontuzji i z ich przyczyny depresję a nawet zastanawiała sie nad zakończeniem kariery.
Ja chyba bardziej Idze będe kibicował jeśli Penko wygra jutro z Kartal przed meczem Polek.
Oj bardzo chciałbym finału Iga - Penko.
Jeśli jutro Penko wylosuje złą grę to będę kibicował Maji.
Jak bym był z Trójmiasta to bym na to walił :-)
przeczytaj mój powyższy komentarz.
Kiedy ją oddadzą Ukrainie?