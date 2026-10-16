Zabawne jest, że kobiety krzyczą jaki to patrairchat zły - a z tego co widzę to całe prawo jakie powstaje wykorzystuje mężczyzn na rzecz kobiet.

Pobór? Kwalifikacje mają obowiązkową mężczyźni. DO 2008 to brali masowo facetów i dalej się wzywa szczególnie tych co byli do 2008 zmuszenie do przysięgi.



WIek emerytalny? Jeden wielki transfer składek od facetów do kobiet. Jest ok 5.9mln w ieku 60+ i tylko ok 3.2mln mężczyzn w wieku 65+.

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