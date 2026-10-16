Sąd nie zmusi matki do testu DNA. To mąż musi udowodnić, że nie jest ojcem
Po co trzymamy się starożytnego domniemania ojcostwa, skoro moglibyśmy wprowadzić obowiązkowe testy DNA? Nie wiem, ale sstarnak
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Po co trzymamy się starożytnego domniemania ojcostwa, skoro moglibyśmy wprowadzić obowiązkowe testy DNA? Nie wiem, ale sstarnak
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Komentarze (88)
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@dzyndzla: To jest właśnie straszne że państwo zniewala niewinnego obywatel płci męskiej na 26 lat i zmusza do płacenia jakichś absurdalnych kwot nie na swoje dziecko.
Absurdem jest
- para jest "w ciąży",
- chłop nie chce dziecka
- baba chce dziecko
- dziecko się rodzi bo jej ciało i jej wybór
@
Pobór? Kwalifikacje mają obowiązkową mężczyźni. DO 2008 to brali masowo facetów i dalej się wzywa szczególnie tych co byli do 2008 zmuszenie do przysięgi.
WIek emerytalny? Jeden wielki transfer składek od facetów do kobiet. Jest ok 5.9mln w ieku 60+ i tylko ok 3.2mln mężczyzn w wieku 65+.
Do tego
Dzisiejsi mężczyźni płacą straszliwą cenę za to, że ich przodkom wydało się w pewnym momencie, że obie płcie są równe. Jak widać, skończyło się dyskryminacją mężczyzn.
Na pewno bardzo się ucieszy, że jej nie ufasz i podejrzewasz, że będzie Cię zdradzać.
samotna baba nie ma pieniędzy na siebie i dziecko z erazmusa -> dom samotnej matki
@sebasan: nie tak prędko kowboju, najpierw jest bezdomność
Takie zmiany wprowadzą wiele korzyści:
1) kwik feministek, że kobieta poniesie odpowiedzialność za swoje czyny
2) pewność ojca że inwestuje w swój związek i potomstwo
3)zaufanie
Śmieszne jest że Chiny są obecnie lepszym krajem do życia. No cóż f-----m tak ma że jest lepszy od feudalizmu.