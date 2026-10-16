45-letni pediatra odpowie przed sądem za zarzucane mu przestępstwa seksualne. Prokuratura przypisuje mu 130 czynów dotyczących ponad 70 domniemanych pokrzywdzonych w wieku od dwóch do 20 lat. Do przestępstw miało dochodzić od 2013 do 2025 roku. Lekarz przebywa w areszcie tymczasowym.