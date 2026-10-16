Po umowach emerytalnych z Ukrainą (wyrównanie do minimalnej za 1 dzień pracy obcokrajowca oraz 13 i 14 emerytura), sami z siebie podpisali podobną umowę z Indiami, a teraz szykują kolejną z Brazylią. A ponieważ skarb państwa co roku dorzuca kilkadziesiąt miliardów do ZUS-u to czym te umowy są jak nie sabotażem finansów pańśtwa?