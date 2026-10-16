Dziura w budżecie rośnie. Deficyt po wrześniu przekroczył już 172 miliardy
Deficyt budżetu po wrześniu br. wyniósł ok. 172,2 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy: po sierpniu deficyt przekraczał 151 mld zł.konradpra
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Komentarze (42)
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Bo zdaje się że pisdzielce nakradły dużo więcej dla swoich a o tym jakoś milczysz.
Port czeka aż reżim pogłębi rzekę.
Teraz jedyne co planuje to kolejny zamach na publiczną kasę, wcześniej okradł OFE, teraz marzy mu się złoto z NBP.
a tak serio to komuchy popisowskie zadłużają nas na zmianę, a my na zmianę na nich głosujemy...
mam nadzieję że Olszewski się reinkarnuje i tym razem się uda( ͡º ͜ʖ͡º)
@donatien-de-sade: Mam nadzieję że nie uznasz tej strony za pisowską
https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie-skarbu-panstwa