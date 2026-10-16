Patrycja zmarła po udarze. Kolejna kontrola wykazała kolejne naruszenie jej praw
Zakończyła się kolejna kontrola po śmierci 30-letniej Patrycji Augustyn z Piławy Dolnej, która zmarła po wylewie w niejasnych okolicznościach. Tym razem chodzi o jej przewóz z domu do szpitala Latawiec.Kolekcjoner_dusz
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