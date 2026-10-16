Tragiczny pożar w Nisku. Nie żyje dwóch strażaków
Do pożaru doszło w piątek rano w sklepie z częściami w Nisku (woj. podkarpackie). Jak informuje portal Strazacki.pl, podczas akcji gaśniczej ogień odciął drogę dwóm strażakom. Udało się ich wyciągnąć z budynku, jednak ich życia nie udało się uratować.Dolar_od_strony_przepompowni
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Komentarze (9)
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Chciałabym wierzyć, że za swoje poświęcenie zapewnili chociaż rodzinom dobry byt, stosowne renty i nieograniczone wsparcie psychologiczne..
A nie, czekaj...