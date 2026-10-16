Absurd. Bardziej ciekawostka, abstrakcyjne ćwiczenie "intelektualne" a nie pragmatyczne podejście.



Kolejne inwestycje w urządzenia których musiałoby być pełno, do tego serwis. Koszty obsługi i tak wysokie bo tak jak i farmy fotowoltaiczne itd - monitoringi. Koszt ekologiczny, odpady, plastiki itd - nikt tego nie wlicza jakoś.



Już bulwa lepiej żeby gdzieś jakieś boilery były grzane z tej nadwyżki prądu. Albo żeby z różną intensywnością były ładowane np samochody elektryczne bądź magazyny energii Pokaż całość