Dwie wieże wysokie na 212 metrów w środku pola. Wewnątrz wielkie betonowe bloki
Budują dwie wieże o wysokości 212 metrów każda. Wewnątrz znajdzie się aż 1415 ciężkich, sześćdziesięciotonowych bloków. To nowy pomysł na magazyn energii, który wykorzystuje stare, dobre prawa fizyki. Co ważne, powstaje w Polsce pod Wrocławiem.bartlomiej-babuska
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Komentarze (42)
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pokażcie mi cokolwiek co nie wykorzystuje "starych, dobrych praw fizyki".
Zderzak Łagiewki! Szach i mat.
https://youtu.be/AVD-AkdCJdg?is=ljGKXCLt0BPVPzsI
...jak długo to będzie musiało funkcjonować, aby koszt inwestycji się zwrócił?
@zamojski21: Ależ to całkowicie nieistotne co lepiej. Są dotacje do przepalenia to się przepala w najbardziej głupi sposób który przy okazji pozwala nieźle zarobić odpowiednim ludziom ¯\(ツ)/¯
Koszt akumulatora LFP o tej samej pojemności to ~20 / 30 mln.
Kolejne inwestycje w urządzenia których musiałoby być pełno, do tego serwis. Koszty obsługi i tak wysokie bo tak jak i farmy fotowoltaiczne itd - monitoringi. Koszt ekologiczny, odpady, plastiki itd - nikt tego nie wlicza jakoś.
Już bulwa lepiej żeby gdzieś jakieś boilery były grzane z tej nadwyżki prądu. Albo żeby z różną intensywnością były ładowane np samochody elektryczne bądź magazyny energii
Rozumiem, że dzięki temu energia elektryczna będzie tańsza?
@andrzej67: Koszt "inwestycji" to 447 mln zł. Stare i dobre przepalanie kasy z dotacji ¯\(ツ)/¯
To miś naszych czasów drodzy państwo.