Zatrzymano zastawiającego metalowe pułapki na rolników. Straty to 90 tys. zł
Rolnik w tym sezonie aż trzykrotnie natrafił na podłożony na polu kukurydzy metal. Dwukrotnie spowodowało to uszkodzenie sieczkarni Claas Jaguar 960. Sprawa została zgłoszona funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Policjantom udało wytypować podejrzanego.bartlomiej-babuska
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Komentarze (128)
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Ostatecznie odszkodowanie 5000 zł i po 20 000 zł kosztów sadowych dla obu stron.
2. Potem odpowiedzialność cywilna i zlicytować gnoja, jeśli cokolwiek posiada.
Sabotażystów, szkodników i np. podpalaczy warto by do jakiś kamieniołomów wysyłać (bo na organy oddać to nie przejdzie, a poza tym strach z takiego gnoja coś brać)
@kotas_przesmiewca: oto jest zagadka. Karnie powinni mu d-----ć jakieś sprowadzenie zagrożenia życia lub zdrowia. Jeśli rolnik się postara, jest zdeterminowany i ma jakąś dobrą pomoc prawną to będzie w stanie mu d-----ć jak należy. Takie k---y trzeba eliminować albo przynajmniej zgnieść jak należy, dla przykładu dla innych zjebopodobnych.
Ale Polak zawsze mądry po szkodzie, musi coś wybuchnąć, dopiero wtedy jest wielkie poruszenie i zastanawianie się co się dzieje.
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/wiadomosci-rolnicze/rolnictwo-w-polsce/ktos-rozrzuca-metal-w-kukurydzy-policja-szuka-sprawcow-2538412
https://www.portalwloclawek.pl/artykul/15145,policja-na-polach-kukurydzy-ktos-umieszcza-metalowe-przedmioty
Jeszcze lepiej - onet pisał o takich przypadkach rok przed rzekomo jutuberam, ktory rzekomo chciał nagłośnić temat, ale go
@Matkasiedziztylu: zajebiście dobrze przygotowany materiał w takim razie zrobił.
@FilipWWL:
Nie można wygnać takiego? To niech poczuje się wygnanym.