Oczywiście pewien youtuber próbował nagłośnić temat rok temu, jak natrafił w sieci na materiały instruktarzowe. Dzwonił do służb, różnych instytucji ministerstwa, to mu kazali adres sobie w internecie znaleźć i maila wysłać.

Ale Polak zawsze mądry po szkodzie, musi coś wybuchnąć, dopiero wtedy jest wielkie poruszenie i zastanawianie się co się dzieje.