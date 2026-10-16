Szerszeń żółtonogi dotarł do Polski. Pod Krakowem znaleziono pierwsze gniazdo
W Wielkiej Wsi pod Krakowem znaleziono rozwinięte gniazdo inwazyjnego szerszenia azjatyckiego, a pojedyncze osobniki krążyły przy pasiece AGH. Ten gatunek poluje na pszczoły przy wlotach do uli i może zagłodzić całą pasiekę. Gniazda zniszczy ekipa z Francji, zgłoszenia przyjmuje RDOŚ.real_scoria
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Komentarze (30)
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Serio!? Przyjmijcie tych szerszeni! Kim są ustali się później.
@Polished_RAW: ( ͡° ʖ̯ ͡°)
( omijał lekcje polskiego i tak plusy lecą, boli to tylko pilnych uczniów )
Nie możemy im niszczyć gniazd dopóki nic złego nie zrobiły.
Nikt nie jest nielegalny!
żymianin wśród owadów
Każdy kto rozpowszechnia takie fake newsy jest PRAWICOWYM EKSTREMISTĄ.
No, poluje. Ale nie daje rady tego skutecznie zrobić. Może jakby kilkanaście zaatakowało jedną rodzinę to by był problem. Podlatują, to zwiadowczynie podnoszą alarm a reszta dziewczyn-strażniczek po podniesieniu 'ręki' na pierwszą pszczołę zbija w kulę i dosłownie gotuje takiego śmiecia po czym odholowuje i daje kopa z lotki w trawę. One już to mają zakodowane genetycznie. Europejskie