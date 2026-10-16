Ten gatunek poluje na pszczoły przy wlotach do uli i może zagłodzić całą pasiekę

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No, poluje. Ale nie daje rady tego skutecznie zrobić. Może jakby kilkanaście zaatakowało jedną rodzinę to by był problem. Podlatują, to zwiadowczynie podnoszą alarm a reszta dziewczyn-strażniczek po podniesieniu 'ręki' na pierwszą pszczołę zbija w kulę i dosłownie gotuje takiego śmiecia po czym odholowuje i daje kopa z lotki w trawę. One już to mają zakodowane genetycznie. Europejskie