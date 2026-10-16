AI znalazła tyle dziur w Bank of America, że bank zatrudnił 1000 osób do łatania
Model Mythos od Anthropic wykrył w systemach Bank of America tyle luk, że bank dołączył tysiąc kontraktorów do trzech tysięcy osób, które już zajmowały się bezpieczeństwem. EBC dał europejskim bankom czas do końca października na plany obrony przed atakami wspieranymi przez AI.real_scoria
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Komentarze (37)
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Przychodzi nowy manago scrum-sprint-motivational ai
@nie-ma-letko: Zwiększy się, zwiększy. Jak Areczki nie dadzą rady a terminy będą konkretne to management znajdzie kasę. Widziałem to nie raz. A jeśli będą możliwe kary to już bez cienia wątpliwości.
Obecnie to testowanie wytrzymałości materiału zwanego Areczkiem. Gdzieś granica wytrzymałości istnieje tylko ani Areczek ani szefostwo nie wiedzą jeszcze gdzie dokładnie. I grają grę. Gdy zostanie przekroczona następuje erozja materiału - Areczek
W praktyce to wygląda tak - masz critical w bibliotece który nie został jeszcze zaktualizowany a jak masz ustandaryzowany stack w firmie to ten błąd powtarza się 500 razy. Podbijesz jedną bibliotekę i bam - nie ma 500 błędów.
I często są to znane problemy. Tylko trzeba pamiętać że błąd błędowi
Zwłaszcza jak ktoś da dużą bazę kodu, walnie prompta z "max reasoning" żeby grzebał i wyszukiwał wszystkie problemy. No to wyjdzie imponująca lista, która (jak widać) świetnie się nadaje do straszenia nietechnicznego managementu.
W rzeczywistości 99% tego co wychodzi jest do prostego wypunktowania po którym LLM powie "o faktycznie", co więcej - AI sam by
Sposobów jest pewnie sporo, tyle że po prostu AI jest kolejnym narzędziem na którym trzeba się znać, trzeba mieć z nim doświadczenie.
Bo tak to jest właśnie b--ń obosieczna i nadmierne zaufanie do jego takiej specyficznej bezstronności i obiektywności to coś na czym można się przejechać.
Nie zdziwiłbym się gdyby tu w ogóle nietechniczny management, żeby ocenić jak ten dział "komputerzystów" się sprawia, wrzucił codebase agentowi i dał prompta
Tu jeden z głośniejszych przypadków:
https://www.theregister.com/devops/2026/09/18/microsoft-agentically-ports-copilot-runtime-to-rust-for-120k/5297549
@woj_st: Prawda, bo AI mogą robić audyt bezpieczeństwa wkółko. To te human slopy są takie dziurawe. Bankowość to akurat miejsce gdzie nie było rewolucji AI w kwestii bezpieczeństwa i widać to teraz.