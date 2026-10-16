bio modele John, Thomas i George zgłaszali te błędy na review czy spotkaniach przez lata, jednak nie było budżetu na łatanie, nie było to priorytetem itd, a jak się stawiali, to dostawali wypowiedzenie, jak wskazywali który niekompetentny low/mid lvl manager organizował pracę w sposób który generowała te błędy, to dostawali wypowiedzenie z wilczym biletem, po kilku takich incydentach w organizacji nie było już żadnych bugów i problemów.



Przychodzi nowy manago scrum-sprint-motivational ai Pokaż całość