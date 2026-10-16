Polska wypuści zamiennik Ozempicu. Poszedł oficjalny wniosek
Celon Pharma złożyła wnioski o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego zawierającego semaglutyd w postaci roztworu do wstrzykiwań, będącego odpowiednikiem leku Ozempic. Wnioski złożono w ramach dwóch odrębnych procedur zdecentralizowanych obejmujących kilkanaście państw Unii EuropeFXMAG
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Komentarze (23)
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Podstawowe prawa fizyki dowodzą, że spadek masy nie jest możliwy dodatnim bilansie kalorycznym.
Efekty uboczne ma każdy lek, nawet tabletka na ból głowy, ale szanse na jakieś poważne są bardzo małe. Nie wiem jak ten ozempic.
Ciekawe czy po tym zamienniku jak po oryginale można wzrok stracić :)
q--a ruszać 4 litery na spacer a nie bebzola lekami zmniejszać!!!!