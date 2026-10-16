Ja tam przede wszystkim pamiętam, że 16 października 1978 roku o godzinie 13:45 (niektóre źródła podają 14:00) Wanda Rutkiewicz jako trzecia kobieta na świecie a pierwsza Europejka stanęła na dachu świata ( ͡° ͜ʖ ͡°)



A to, że ktoś potem jej sukcesem poparł swój to cóż ¯\(ツ)/¯