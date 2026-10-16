Polak został papieżem. 48. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
W czasie konklawe, w wyniku ósmego głosowania 16 października, kardynałowie wybrali na papieża metropolitę Krakowa, 58-letniego kard. Karola Wojtyłę. Oznaczało to, że pierwszy raz od 1522 r. papieżem został duchowny, który nie był Włochem.armin-van-kutonger
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Komentarze (21)
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A to, że ktoś potem jej sukcesem poparł swój to cóż ¯\(ツ)/¯
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