Reklamami na Google infekowali telefony / komputery na całym świecie.
Aby być zainfekowanym wystarczyło zobaczyć reklamę (nie trzeba było w nic klikać). Czasem reklama była ładowana w tle. Operacja mogła trwać nawet od 2020 rokuSklep_z_zywnoscia_uzywana
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Komentarze (8)
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przyczyna? nie wiadomo - prawdopodobnie chodzi o to, że uznali to za handel żywymi zwierzętami xd
dobrze, że mnie zablokowali, jeszcze ktoś by kupił ode mnie kociaka (－‸ლ)
ps. przy okazji zablokowało mi to możliwość