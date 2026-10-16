Chcą skarżyć francuskiego producenta patelni. Produkty mają szkodzić zdrowiu
Organizacje ekologiczne zagroziły pozwaniem właściciela marki Tefal, wiodącego francuskiego producenta artykułów kuchennych. Aktywiści twierdzą, że wykorzystywane do produkcji patelni surowce moga być rakotwórcze.artur-kielbasinski
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Komentarze (88)
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@PrezesBoss: Stalowa (ze stali nierdzewnej) - dobra i tania.
Tyle, że bardzo trudna w użytkowaniu. Wprawdzie lubię mięso smażone na stalowej patelni, świetnie się karmelizuje to np. jajecznicy tak, żeby nie przywarła zrobić na niej nie potrafię.
o tym juz ekolodzy zapomnieli
PFOA to się używało przy produkcji jako substancji pomocniczej i to ta substancja była najbardziej problematyczna, ale od 6 lat się jej w UE już nie stosuje. Powtarzam: tym się nie pokrywało produktu tylko wykorzystywało jako substrat do produkcji teflonu i problemem było jego uwalnianie się z procesów przemysłowych do środowiska.
PFAS to z kolei grupa tysięcy substancji. Teflon (PTFE) jest
@real_scoria: Weź ty jej kup nową patelnię na święta.
BTW - pink stuff to zwykłe mydło z pastą bhp sprzedawane po zawyżonej cenie. Nie przepłacaj.
@Podstepny_Wez: tak, tak.
Już widziałem te filmiki jak to nic nie przywiera tylko ZAWSZE trzeba najpierw jakiś tłuszcz dodać