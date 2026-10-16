Z tym teflonem świat zwariował i to zupełnie, a jest on zupełnie zbędny. Ja tak z dwa lata temu dostałem na prezent patelnię ze stali węglowej. Nie byłem jakoś szczególnie ucieszony/entuzjastyczny, ale postanowiłem spróbować jej używać. No i teraz w sumie tylko jej już używam. Jest absolutnie genialna. Do teflonów to już na pewno nie wrócę. Smak kotleta ze stali węglowej jest nie do podrobienia.