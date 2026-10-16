Oni mają za mało sklepów. Podobnie inter i inni. Rynek jest zwyczajnie w fazie konsolidacji. Zostanie kila największych sieci. Biedronka Lidl Dino Żabka, Kaufland. Może w segmencie dyskontów jeszcze 1 zawodnik. Reszta się zawinie. Tak było w innych rozwiniętych krajach. Tak będzie u nas. Plus jest taki że zaczną płacić podatki. Minus taki że dowalą ceny. A dowalą bo konkurencji nie będzie i się już nie pojawi bo rynek hurtowy się zawinie. Pokaż całość