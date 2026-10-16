Carrefour zwalnia w Polsce: 210 osób straci pracę
Gigant handlu detalicznego stawia na twardy rachunek zysków i strat, tnąc koszty tam, gdzie metraż przestał zarabiać. Carrefour Polska uruchomił procedurę zwolnień grupowych obejmującą do 210 osób, definitywnie żegnając nierentowne lokalizacje w czterech miastach. Zmierzch tradycyjnych wielkich moloFXMAG
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Komentarze (41)
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To nie 2004 rok, że jechało się do Kerfura na cały dzień zrobić zakupy na tydzień, kupić skarpetki, kosz na śmieci, deski do krojenia i żarcie dla kota. To se ne vrati.
Sama prawda, ludzie nie mają już na to czasu ani chęci, bo dyskonty są bliżej (studenci), wyprawa w sobotę to stanie w korkach na wyjeździe z parkingu (40+), albo zamawiają co się da online i w międzyczasie robią trening do półmaratonu (30+).
Aldi, Carrefour, Netto to sieci, ktore splajtują w ciągu 5 lat. Nie można wiecznie ciągnąć na minusie, w szczególności Aldi.
Biedronka ~318–322 zł —
Kaufland ~325–330 zł —
Lidl ~328–332 zł —