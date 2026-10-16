A zauważyliście jak w momencie przejęcia TVP cała sekta trollowska od Giertycha, silniczki, politycy i neuropki zamilkli na temat płacenia miliardów na partyjną telewizję i na temat likwidacji? Nagle temat nie istnieje w tych środowiskach, nawet nikt nie oburza się, że abonament RTV zamieniają w ściąganie pieniędzy z każdego Polaka. Im nigdy nie przeszkadzało to, co robił PiS. Im przeszkadzało, że to robił PiS, a nie oni. Te same środowiska NIGDY nie Pokaż całość