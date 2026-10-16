Jak TVP przepala pieniądze z MSZ. Programy za setki tysięcy mają śladową oglądal
78 osób obejrzało jeden z odcinków serii Cities of Culture emitowanej na kanale YouTube TVP World. W latach 20242025starnak
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78 osób obejrzało jeden z odcinków serii Cities of Culture emitowanej na kanale YouTube TVP World. W latach 20242025starnak
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Komentarze (60)
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@uciuuu: doorecyzuj sekciarzu.
Demokracja lepiej by działają dając prawa wyborcze psom zamiast was. 😄
A teraz dokłada do czystej wody Pana Czyża bo opcja rządząca musi koniecznie kontrolować 90% rynku medialnego. Samo TVP z dofinansowaniem 3 mld nie wystarcza. Muszą być jeszcze różne strategiczne spółki. A jeszcze trzeba postraszyć reklamodawców i zagłodzić prywatne stacje jak tam ktoś się wybije z innym przekazem. Byle nie patrzeć władzy na ręce. A leming się cieszy nie wiadomo z czego. Może dlatego, że
Jakie media przejął Tusk?
Toporna propaganda, która tylko wychwala daną w określonej chwili partię rządzącą.
Po prostu jak już dostali ten kawałek tortu, albo raczej łupu wyborczego.
Dalej do zakopania, zorania i wypalenia.
Niepotrzeba nam głupiej propagandy kontrolowanej przez rząd, czy to główną partię rządzącą, czy jej przystawki.
@konradpra: no trudno żeby przejmowała SSP nie będąc w rządzie.
Oczywista, oczywistość.
@Restrukturyzacja: jak się nie przyczepiły? Przecież Trzaskowski temu z soku z buraka płacił przez fikcyjny etat w urzędzie.
https://share.google/QeLaVGvX0fUm5UhBd
Tutaj masz przykład "nowego" właściciela tvn