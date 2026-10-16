Lekarska diagnoza z chata. "Jest wolna amerykanka"
Niektórzy lekarze w gabinetach konsultują sprawy medyczne z darmowymi chatami. To tzw. shadow AI, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji poza regulacjami. - Mamy wolną amerykankę - alarmują eksperci.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (51)
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@forfiterex: Dokładnie tak jak napisałeś. Ustawili sztuczne limity na studia medyczne i specjalizacje, żeby zabetonować cały sektor i zrobić sobie eldorado kosztem reszty społeczeństwa. Bezprawnych lockdownów podczas covida, to bronili jak niepodległości, bo leczyć nie trzeba było, a za dodatki covidowe niejeden kupił
https://android.com.pl/tech/1029194-chatgpt-na-wypisie-z-sor/
@real_scoria: tylko kto jest w kierownictwie szpitala? Lekarze. No i to nie są głupi ludzie, mają świadomość jakie niebezpieczeństwo płynie z wdrażania AI, brak wałów, mniejsze pensje, szybsze wykrywanie chorób (mniej wizyt == mniej hajsu), redukcje etatów etc. Więc na lewo z lenistwa korzystają i to jeszcze z jakiś gównianych darmowych