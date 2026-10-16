Niedawno byłem na profilaktycznych badaniach. Z resztą, przy okazji tego programu Moje Zdrowie, lekarz obejrzał wyniki, zlecił dodatkowe, zmierzył ciśnienie, powiedział bzdury. Problem jest taki, że nawet nie zapytał czy biorę jakieś leki. Nic. Zero. Gdyby zapytał to by wiedział, czemu takie wyniki i nie zlecilby dodatkowych i nie gadał głupot. Chat gpt, pierwsze o co zapytał to o leki, zrobił analizę itp. Kompletny rozjazd oceny od konowała. Poszedłem do kogo innego. Pokaż całość