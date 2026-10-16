249 dni w kolejce na pilny zabieg. NFZ ujawnia, ile muszą czekać pacjenci
Pilny pacjent na wszczepienie endoprotezy kolana musi czekać 249 dni. I tak ma lepiej niż przypadek stabilny tu średni czas oczekiwania wynosi 475 dni tak wynika z najnowszego sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał tego roku.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (16)
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ech, szkoda gadac, napijmy sie
W sobotę po południu bylem na wizycie a w poniedziałek rano przyszedłem do niego do szpitala i mi ogarnęli to e zabiegówce chociaż jak wszedł tam inny chirurg to mówił, ze on by to robił na bloku operacyjnym.
Nie powinno tak to wyglądać, ale tak