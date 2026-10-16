Wiem, ze to inny zabieg, ale ostatnio bylem u urologa prywatnie będąc pewnym, ze mi powie, ze sie niepotrzebnie martwię a okazało sie, że muszę mieć zabieg.



W sobotę po południu bylem na wizycie a w poniedziałek rano przyszedłem do niego do szpitala i mi ogarnęli to e zabiegówce chociaż jak wszedł tam inny chirurg to mówił, ze on by to robił na bloku operacyjnym.



Nie powinno tak to wyglądać, ale tak Pokaż całość