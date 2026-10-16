Rozumiem że po tej półpętli wjeżdża za pomocą dosysania się do nawierzchni wentylatorami w podwoziu?

A potem robi RCS sprężonym powietrzem ze zbiorników.



Ciekawe tylko czy to prawdziwy samochód który waży 1300kg + jeszcze cyrkowe wyposażenie (wentylatory, dysze, zbiorniki sprężonego gazu), czy do prezentacji zrobili jakąś super lekką wydmuszkę która tak naprawdę może robić takie skoki, ale nie nadaje się do jeżdżenia.