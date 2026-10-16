Nowy Tesla Roadster lata
0.81s do setki. I robi back flipy... albo raczej side flipy...dummyaccount
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0.81s do setki. I robi back flipy... albo raczej side flipy...dummyaccount
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Mudżynami :)
W 1970 debiutował Chaparral 2J, a w 1978 w Formule 1 Brabham BT46B.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaparral_2J
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brabham_BT46
https://www.youtube.com/watch?v=pzXlUw2WhcE
A potem robi RCS sprężonym powietrzem ze zbiorników.
Ciekawe tylko czy to prawdziwy samochód który waży 1300kg + jeszcze cyrkowe wyposażenie (wentylatory, dysze, zbiorniki sprężonego gazu), czy do prezentacji zrobili jakąś super lekką wydmuszkę która tak naprawdę może robić takie skoki, ale nie nadaje się do jeżdżenia.
@hellfirehe: Obstawiam że to "pojazd jeżdżąco-latający" który kształtem przypomina samochód. Tak jak te makiety do filmowania pojazdów - The Mill blackbird - regulowany rozstaw i szerokość żeby tylko pasowało do tego
Może PR-owy gimmick, albo za chwilę sie okaże że to strzał w dziesiątkę, i to w miejscu/branży o ktorej nawet nie pomyślimy.
Na szczęście jest nasza odpowiedź. XD
https://x.com/libertarien_/status/2111014518440529941