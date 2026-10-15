Rzecznik Izby Lekarskiej przyznaje, że powielał dezinformację i przeprasza
Na wstępie to co najważniejsze - przeprosiny. Z mojej strony należą się 26-latkowi, o którym nieprawdziwą informację powieliłem. Jako lekarz na pierwszym miejscu stawiam dobro pacjenta i rodziny. Choć nie jest to mój pacjent, wychodzę z tych samych założeń. Popełniłem nieumyślny błąd podając dalej ttomasztomasz1234
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Komentarze (8)
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( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
To literalnie hejt
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